Эсминец США грубо нарушил китайский суверенитет

Американский военный корабль незаконно вторгся в китайские территориальные воды, заявили в Минобороны Китая. Речь идёт об эсминце Curtis Wilbur. Как оказалось, он действовал без разрешения и в конечном итоге был "вытеснен".

"20 мая американский эсминец Curtis Wilbur, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша [китайское название Парасельских островов]", — указано в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Корабль в итоге сопровождали китайские лётчики и моряки: сначала Curtis Wilbur получил предупреждение, а затем оказался "вытеснен" из китайских вод. Цзюньли уверен, что своими манёврами американцы грубо нарушили китайский суверенитет.

"Такие действия ВС США, а также их махинации общественным мнением вкупе с демонстрацией своего господства на море и в воздухе являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Китая, они наносят серьёзный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море. Мы выражаем в этой связи решительный протест", — заявил Цзюньли.

Интересно, что ранее Curtis Wilbur уже нарушал законы Китая. В 2016 году его присутствие возле искусственного острова Тритон, создаваемого Китаем, также вызвало неудовольствие Пекина, вылившееся в совместное заявление представителей МИД и Минобороны.

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