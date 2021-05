Американский военный корабль незаконно вторгся в китайские территориальные воды, заявили в Минобороны Китая. Речь идёт об эсминце Curtis Wilbur. Как оказалось, он действовал без разрешения и в конечном итоге был "вытеснен".

Корабль в итоге сопровождали китайские лётчики и моряки: сначала Curtis Wilbur получил предупреждение, а затем оказался "вытеснен" из китайских вод. Цзюньли уверен, что своими манёврами американцы грубо нарушили китайский суверенитет.

Интересно, что ранее Curtis Wilbur уже нарушал законы Китая. В 2016 году его присутствие возле искусственного острова Тритон, создаваемого Китаем, также вызвало неудовольствие Пекина, вылившееся в совместное заявление представителей МИД и Минобороны.

