Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма

Глава Погранслубы ФСБ Владимир Кулишов рассказал об инциденте с британским эсминцем, который пытался пройти через территориальные воды России у мыса Херсонес. По его словам, происшествие произошло в октябре 2020 года.

Тогда корабль D35 Dragon пытался воспользоваться правом мирного прохода и пересёк государственную границу РФ. На требование пограничников уйти в нейтральные воды капитан эсминца заявил о плохом сигнале. ФСБ совместно с ВМФ и ВКС были вынуждены провести операцию по выдворению британцев.

"В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — приводит РИА "Новости" слова Кулишова.

По словам замдиректора ФСБ, такие провокации необходимы Великобритании и другим странам, чтобы показать "агрессивную политику России в регионе". Кулишов отметил, что погранслужба готова к подобным акциям противников.