Путин объяснил, какой должна быть армия РФ

О том, какой именно должна быть современная армия России, высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что особое значение с учётом обширных территорий имеют сразу несколько факторов.

"Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", — высказался Путин на открытии 27 мая заключительного совещания из серии встреч, посвящённых оборонной тематике.

На текущий момент, продолжил Путин, армии нужны военно-транспортные самолёты и вертолёты, причем в значительном количестве. Для выпуска данных единиц техники нужны соответствующие меры.

"…по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов. Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации", — сказал Путин.

Рассказал президент и об успехах:

на завершающей стадии госиспытаний находится лёгкий транспортный самолёт Ил-112В;

в этом году снова начнётся производство Ил-76 — его успешно перевели на новую технологическую основу;

до конца года ожидается передача в войска пяти Ил-76МД-90А.

Кроме того, важно обеспечить российские вооружённые силы достаточным количеством крылатых ракет и управляемых боеприпасов.

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