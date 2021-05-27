О том, какой именно должна быть современная армия России, высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что особое значение с учётом обширных территорий имеют сразу несколько факторов.
"Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", — высказался Путин на открытии 27 мая заключительного совещания из серии встреч, посвящённых оборонной тематике.
На текущий момент, продолжил Путин, армии нужны военно-транспортные самолёты и вертолёты, причем в значительном количестве. Для выпуска данных единиц техники нужны соответствующие меры.
"…по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов.
Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации", — сказал Путин.
Рассказал президент и об успехах:
Кроме того, важно обеспечить российские вооружённые силы достаточным количеством крылатых ракет и управляемых боеприпасов.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?