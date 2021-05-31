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Американские солдаты, заблудившись, чуть не захватили завод в Болгарии

Силовые структуры » Министерство обороны

Посольство США в Софии принесло извинения за "случайный рейд", проведенный американскими солдатами на болгарском машиностроительном заводе.

Американские солдаты, заблудившись, чуть не захватили завод в Болгарии

"Краткое вооруженное вторжение" произошло 11 мая, когда в Болгарии проходили учения "быстрого реагирования" НАТО. Однако болгарская общественность узнала об этом только после того, как владелец разграбленной фабрики выступил в национальных СМИ.

Американские солдаты, заблудившись, чуть не захватили завод в Болгарии

На кадрах с камер наблюдения завода было видно, как семь американских солдат, вооруженных автоматами, двигались "в составе огневых групп, чтобы обезопасить объект, не встречая сопротивления со стороны рабочих". Не обнаружив "вражеских бойцов", американцы ушли.

Посольство США в Болгарии заявило, что узнало об инциденте только на прошлой неделе и глубоко сожалеет об этом.

Вторжение было совершено солдатами 173-й воздушно-десантной бригады, которые отбились за пределы назначенного района учений на авиабазе Чешнегирово, где они тренировались заходить и очищать многочисленные бункеры и сооружения по всему аэродрому.

"Армия США серьезно относится к обучению и уделяет приоритетное внимание безопасности наших солдат, наших союзников и гражданских лиц. Мы искренне приносим извинения бизнесу и его сотрудникам”, — говорится в сообщении посольства.

Захваченный завод Ким Инжиниринг расположен недалеко от аэродрома, примерно в 20 км к востоку от города Пловдив. Предприятие специализируется на производстве нефтеперерабатывающего оборудования для производства биотоплива. Владелец, Марин Димитров, сказал, что его рабочие были в ужасе от этого опыта.

"Все мои работники испытывают огромный стресс. Как они могут мириться с таким вторжением? Я думаю, что они оскорблены”, — сказал он журналистам.

Минобороны Болгарии преуменьшило инцидент как "очевидное недоразумение”, не связанное с применением силы или жестоким обращением с мирными жителями, но согласилось заплатить заводу за любой возможный материальный ущерб.

Мнения болгарских политиков разделились

Болгарские военные в настоящее время расследуют, почему информация о вторжении США оставалась скрытой от общественности в течение почти двух недель. Однако, Георгий Панайотов, постпред Болгарии при ООН, в настоящее время исполняющий обязанности министра обороны страны, заявил во время пресс-конференции, что не было никаких попыток скрыть этот инцидент.

Это не помешало некоторым болгарским оппозиционным политикам призвать к отставке Панайотова.

"Хочет ли министр обороны, чтобы люди с оружием ворвались в его дом и как бы он это назвал?”, — задаются они вопросом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Swift Response 2021 — это многонациональные учения под руководством армии США с участием более 7000 десантников из 10 стран НАТО.

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Автор: Ольга Лебедева
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