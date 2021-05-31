Боевой дрон впервые самостоятельно атаковал человека

Эксперты по Ливии Совета безопасности ООН выступили с отчётом, в котором говорится об инциденте с боевым беспилотным летательным аппаратом. БПЛА атаковал человека в автономном режиме, сообщает New Scientist.
В марте 2020 года в ходе столкновений между армией Ливии и войсками Хафтара был использован турецкий дрон Kargu-2. БПЛА самостоятельно выбрал цель и произвёл атаку. В отчёте не говорится, что произошло с человеком, который был атакован дроном.
Дрон Kargu-2 оснащается взрывчаткой и может самостоятельно подорваться.
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