Сигнал для Москвы: Польша покупает турецкие ударные БПЛА

Покупка Варшавой беспилотников у Анкары — ещё один сигнал для Москвы. О том, как его интерпретировать, рассказал для Die Welt военный аналитик Марек Сверчинский.

Напомним детали сделки: Польша покупает 24 турецких беспилотных дрона Bayraktar. Данные дроны известны как средневысотные тактические ударные БПЛА с достаточно длительной (более 12 часов в зависимости от модификации) возможностью нахождения в воздухе.

Сверчинский считает, что Польша приняла данное решение импульсивно, даже не попытавшись как-то вписать его в свои стратегические концепции. С 2010 года в Польше, к слову, кипит работа над собственными БПЛА — проектами Zefir и Gryf.

При этом в Die Welt указывают: сделку можно рассмотреть как предупреждение для Москвы.

"Москва с самого начала рассматривалась Польшей как главный объект её оборонной политики. Никто в ЕС не предостерегает от агрессивной внешней политики России так же энергично, как Польша. Политика Польши в области вооружений направлена на устрашение России", — подчеркнула Die Welt.

Интересно, что при этом Польша, оставаясь одним из важнейших покупателей оружия из США, решилась на открытую "смену партнёра". Мало того: из Варшавы ранее звучала и критика касательно того, как США решили вопрос с санкциями по "СП-2".

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