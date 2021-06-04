Пентагон обнаружил в России "совсем другую армию"

Пентагон провёл исследования, посвящённые успехам России в плане реформы вооружённых сил. И по их итогам составил доклад, в котором заключил: российская армия стала "совсем другой".

Данные из документа приводит РИА "Новости": американские эксперты уточняют, что с 2009 года (именно тогда стартовали реформы) Москва сделала ряд серьёзных успехов. Например, параллельно с разработкой новых вооружений российские военные получили опыт ведения "современной войны" в Сирии и сформировали концепцию "поля боя будущего", во многом схожую с западной.

"Это совсем другая армия, чем до 2009-го. Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада. Вооружённые силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растёт гибкость их применения. И русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы", — пишет эксперт CNA Сэм Бендетт.

Ранее, уточняет он, в России полагались скорее на грубую силу и массированные атаки. Сейчас же ключевая ставка российской армии — информационное доминирование, то есть навыки, позволяющие получать больше данных, чем противники.

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