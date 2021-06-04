EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
В США новая хакерская атака. Теперь на сеть общественного транспорта
Очередной скандал на гендерную тему набирает обороты в США
Жена Илона Маска указала кратчайший путь к коммунизму
По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний
Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой
Петербургский "левша" утёр нос Илону Маску
Смена пола - косметический фарс с необратимыми последствиями

Пентагон обнаружил в России "совсем другую армию"

Силовые структуры

Пентагон провёл исследования, посвящённые успехам России в плане реформы вооружённых сил. И по их итогам составил доклад, в котором заключил: российская армия стала "совсем другой".

Пентагон обнаружил в России "совсем другую армию"

Данные из документа приводит РИА "Новости": американские эксперты уточняют, что с 2009 года (именно тогда стартовали реформы) Москва сделала ряд серьёзных успехов. Например, параллельно с разработкой новых вооружений российские военные получили опыт ведения "современной войны" в Сирии и сформировали концепцию "поля боя будущего", во многом схожую с западной.

"Это совсем другая армия, чем до 2009-го. Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада.

Вооружённые силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растёт гибкость их применения. И русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы", — пишет эксперт CNA Сэм Бендетт.

Ранее, уточняет он, в России полагались скорее на грубую силу и массированные атаки. Сейчас же ключевая ставка российской армии — информационное доминирование, то есть навыки, позволяющие получать больше данных, чем противники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Армия России. Было - стало
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
На таджикско-киргизской границе происходит что-то непонятное
"Подобное вряд ли забудется": Володин о переименовании улиц в Киеве
Обозреватель National Interest обрисовал шансы Киева в случае войны с Москвой
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
В США новая хакерская атака. Теперь на сеть общественного транспорта
Очередной скандал на гендерную тему набирает обороты в США
Жена Илона Маска указала кратчайший путь к коммунизму
По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний
Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой
Популярное
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.

Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер Любовь Степушова Турция относится к Грузии как к колонии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека
Евросоюз
Голые белоруски и украинки устроили "минуту крика" у посольства ЕС в Польше
Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников