Сирийская ПВО была активирована против ракет, якобы запущенных Израилем из воздушного пространства Ливана.
Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA. По данным ИА, целью атаки были Дамаск и Хомс.
Нападение началось незадолго до полуночи по местному времени.
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Издание напоминает, что Израиль и раньше часто запускал ракеты в сторону объектов, которые Тель-Авив назвал “иранскими” целями в Сирии. Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) обычно не признают и не комментируют эти операции.
Дамаск осудил эти нападения как нарушение своего суверенитета, но западные правительства проигнорировали их.
Последний удар был нанесен в начале мая в провинции Латакия – как раз перед тем, как Израиль ввязался в перестрелку с ХАМАСОМ и Исламским джихадом в Газе. Конфликт, напомним, длился 11 дней, прежде чем при посредничестве Египта вступило в силу перемирие.
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