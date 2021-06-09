Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону

Продолжается расследование инцидента, невольным участником которого стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Представители правоохранительных органов Франции провели обыск у "оператора", снимавшего момент инцидента, и нашли немало интересного.

Напомним кратко об инциденте: 8 июня Макрон приехал в департамент Дром и решил поприветствовать его жителей, а также сфотографироваться с ними. Однако один из жителей такого подхода не оценил, дав Макрону пощёчину, после чего в дело пришлось вступать президентской охране.

По итогам инцидента были задержаны двое мужчин — любитель пощёчин и "оператор". Как передаёт BFM, дома у "оператора" нашли целый "клад".

"Мы обнаружили оружие и экземпляр Mein Kampf ("Моя борьба", запрещена в РФ) во время обысков в доме второго подозреваемого, который вёл видеосъемку во время нападения его сообщника на Макрона", — привёл источник BFM данные из правоохранительных органов.

Оба мужчины в конечном итоге могут сесть в тюрьму на 3 года и заплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.