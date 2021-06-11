Ошибочка вышла: ВВС США рано объявили о готовности бомбардировщиков-невидимок

Первые два бомбардировщика-невидимки B-21 Raider уже собраны и готовы к испытаниям.

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло во время слушаний в Конгрессе.

Её цитирует специализированный портал Aerospace Manufacturing.

"У нас есть дизайн. Построены два испытательных самолета, и для проведения всех испытаний потребуется некоторое время. Поэтому в результате испытаний могут быть некоторые изменения", — подчеркнула Костелло.

Впоследствии руководство ВВС США уточнило, что первые два прототипа "почти" готовы.

Совершенно секретная разработка

Первый полет самолета, который разрабатывает аэрокосмический конгломерат Northrop Grummany, планируется провести в 2022 году, хотя ранее он был запланирован на декабрь 2021 года. Кроме того, ВВС США планируют приобрести не менее 100 самолетов этого типа с возможностью увеличения контракта на закупку до 145 самолетов общей ценой более $90 млрд.

Несмотря на засекреченные технические характеристики самолета, эксперты подсчитали его приблизительные размеры, основываясь на изображении прототипа временного укрытия для этого самолета, случайно обнаруженном самими военными.

Согласно этим расчетам, B-21 будет иметь фюзеляж длиной около 15 метров и размах крыльев 42 метра, что значительно меньше габаритов стратегического бомбардировщика B-2 Spirit-21 и 52 метра соответственно.

Планируется, что B-21 постепенно заменит старые бомбардировщики B-52 Stratofortress и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, также произведенные Northrop Grummany, которые на сегодняшний день являются самыми сложными самолетами в мире и самыми дорогими в обслуживании.