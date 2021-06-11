Первые два бомбардировщика-невидимки B-21 Raider уже собраны и готовы к испытаниям.
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло во время слушаний в Конгрессе.
Её цитирует специализированный портал Aerospace Manufacturing.
"У нас есть дизайн. Построены два испытательных самолета, и для проведения всех испытаний потребуется некоторое время. Поэтому в результате испытаний могут быть некоторые изменения", — подчеркнула Костелло.
Впоследствии руководство ВВС США уточнило, что первые два прототипа "почти" готовы.
Первый полет самолета, который разрабатывает аэрокосмический конгломерат Northrop Grummany, планируется провести в 2022 году, хотя ранее он был запланирован на декабрь 2021 года. Кроме того, ВВС США планируют приобрести не менее 100 самолетов этого типа с возможностью увеличения контракта на закупку до 145 самолетов общей ценой более $90 млрд.
Несмотря на засекреченные технические характеристики самолета, эксперты подсчитали его приблизительные размеры, основываясь на изображении прототипа временного укрытия для этого самолета, случайно обнаруженном самими военными.
Согласно этим расчетам, B-21 будет иметь фюзеляж длиной около 15 метров и размах крыльев 42 метра, что значительно меньше габаритов стратегического бомбардировщика B-2 Spirit-21 и 52 метра соответственно.
Планируется, что B-21 постепенно заменит старые бомбардировщики B-52 Stratofortress и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, также произведенные Northrop Grummany, которые на сегодняшний день являются самыми сложными самолетами в мире и самыми дорогими в обслуживании.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.