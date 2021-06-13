"Севмаш" провел виртуальную экскурсию по подлодке "Казань"

Запись, опубликованная на официальном YouTube-канале строительной компании "Севмаш", показывает атомную ударную подводную лодку "Казань" изнутри.

Это первая "виртуальная экскурсия" с тех пор, как субмарина поступила на службу в ВМФ России в мае прошлого года.

На видео — штабное отделение, офицерская комната и камбуз судна.

"Я имел возможность служить на кораблях второго поколения. Они сильно отличаются своей технической базой. А это самая современная подводная лодка в нашей стране. Система управления настолько современна, что описать ее словами невозможно", — подчеркнул Станислав Павлов, один из офицеров, служащих на подводном судне.

Особенности подлодки

"Казань" — первая лодка проекта Ясень-М. Оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", подводные пуски которых неоднократно наблюдались в Сирии, и сверхзвуковыми ракетами "Оникс", новым радиоэлектронным оружием, эта подлодка призвана стать ключевым элементом российской обороны.

Еще одна особенность этой линии кораблей заключается в типе облицовки, используемой при ее строительстве. До сих пор эти корабли имели два корпуса, один — легкий внешний и один — более прочный внутренний. У "Казани" же один корпус, что делает её первой в новом и революционном классе подводных лодок.

Глава ВМФ России адмирал Николай Евменов назвал подводную лодку "самой современной в мире".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.