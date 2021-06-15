Титановая хитрость: ради SR-71 Blackbird США обманули СССР

Весьма любопытную статью представил в National Interest журналист Тревор Филсет. Он рассказал о том, как Штаты сумели обвести СССР вокруг пальца и построить самолёт SR-71 Blackbird, на который не хватало материалов.

Дело, пишет Филсет, было так. В качестве "базы" при создании SR-71 Blackbird использовались разработки с проекта Lockheed A-12. Этот самолёт-разведчик, выполненный в основном из алюминия, умел разгоняться до скорости более чем в 2000 миль (более 3218 километров) в час.

"Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать", — рассказал журналист.

США провернули "подставные" закупки титана у СССР

Однако на таких скоростях алюминий проявлял себя не лучшим образом: высокая температура приводила к деформациям. Поэтому конструкторы начали искать другие материалы, придя в итоге к титану. Казалось бы, решение найдено, ведь титан сочетает в себе прочность и лёгкость. Но вот незадача — Штаты испытывали нехватку данного материала.

Решение, пишет Филсет, оказалось следующим: силами ЦРУ американцы организовали "подставные" закупки титана у СССР, прибегнув к помощи корпораций-"марионеток" из стран третьего мира.

"Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолётов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединённые Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла", — подытожил Филсет.

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