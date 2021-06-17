"Не выходит за рамки": в Азербайджане может появиться база турецких ВС

Весьма интересный вариант работы на территории Азербайджана не исключил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Анкара допускает "развитие вопроса" с созданием военной базы.

Данные о том, что на территории Азербайджана может появиться база турецких ВС, Эрдоган представил 17 июня. Он дал пресс-конференцию, вернувшись из поездки в Азербайджан, где успел пообещать помощь с "новым Карабахом" и заверить Баку в дальнейшем сотрудничестве. Оценить слова президента для Pravda. Ru согласился Сергей Марков, директор Института политических исследований — читайте эксклюзивный материал.

"Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", — передаёт слова президента телеканал NTV.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.