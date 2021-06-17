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"Не выходит за рамки": в Азербайджане может появиться база турецких ВС

Силовые структуры

Весьма интересный вариант работы на территории Азербайджана не исключил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Анкара допускает "развитие вопроса" с созданием военной базы.

"Не выходит за рамки": в Азербайджане может появиться база турецких ВС

Данные о том, что на территории Азербайджана может появиться база турецких ВС, Эрдоган представил 17 июня. Он дал пресс-конференцию, вернувшись из поездки в Азербайджан, где успел пообещать помощь с "новым Карабахом" и заверить Баку в дальнейшем сотрудничестве. Оценить слова президента для Pravda. Ru согласился Сергей Марков, директор Института политических исследований — читайте эксклюзивный материал.

"Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно.

Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.

И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", — передаёт слова президента телеканал NTV.

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Эрдоган и Алиев в Карабахе. Президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию о сотрудничестве
Автор: Константин Шапров
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