Кормят, а ему всё мало: эксперт объяснил, кого напоминает Украина

Весьма оригинальное сравнение придумал военный эксперт Игорь Коротченко. Он сообщил, что Вашингтон "кормит" Киев, которому "всё мало", словно кукушонка.

Коротченко высказался об Украине, выступая на шоу "60 минут" в эфире "России 1". Он отметил, что для Украины характерно стремление постоянно получать всё больше "еды".

"Нынешняя Украина напоминает прожорливого кукушонка. Американцы всё кормят, кормят, кормят его, а ему всё мало", — объяснил Коротченко.

Однако при этом страна остаётся в не слишком оптимистичном состоянии — состоянии полураспада. Эксперт считает, что

"Претензии Украины на некоторую глобальное формирование повестки дня из Киева выглядят смешно. Украина — несчастное государство, находящееся в стадии полураспада".

Напомним, что ранее Киев настолько активно захотел в НАТО, что умудрился подкорректировать заявление американского лидера Джо Байдена по ПДЧ. При этом внесённые правки в Киеве сочли "абсолютно адекватными".

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