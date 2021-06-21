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Кормят, а ему всё мало: эксперт объяснил, кого напоминает Украина

Силовые структуры

Весьма оригинальное сравнение придумал военный эксперт Игорь Коротченко. Он сообщил, что Вашингтон "кормит" Киев, которому "всё мало", словно кукушонка.

Кормят, а ему всё мало: эксперт объяснил, кого напоминает Украина

Коротченко высказался об Украине, выступая на шоу "60 минут" в эфире "России 1". Он отметил, что для Украины характерно стремление постоянно получать всё больше "еды".

"Нынешняя Украина напоминает прожорливого кукушонка. Американцы всё кормят, кормят, кормят его, а ему всё мало", — объяснил Коротченко.

Однако при этом страна остаётся в не слишком оптимистичном состоянии — состоянии полураспада. Эксперт считает, что

"Претензии Украины на некоторую глобальное формирование повестки дня из Киева выглядят смешно. Украина — несчастное государство, находящееся в стадии полураспада".

Напомним, что ранее Киев настолько активно захотел в НАТО, что умудрился подкорректировать заявление американского лидера Джо Байдена по ПДЧ. При этом внесённые правки в Киеве сочли "абсолютно адекватными".

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Автор: Константин Шапров
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