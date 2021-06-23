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Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что некоторые европейские страны заинтересованы в военной эскалации конфликта с РФ. В пример генерал армии привёл действия Украины.

Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией

Шойгу выступал на Московской конференции по безопасности и рассказал о напряжённой ситуации в мире.

Провокация Украины

По словам Шойгу, Украина накануне июньского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе". В целом ситуация вокруг Европы нуждается в деэскалации. Россия предпринимает шаги в этом направлении.

"Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", — заявил Шойгу.

Формирование коалиций

По словам Шойгу, в мире наблюдается формирование глобальных военно-политических коалиций.

"Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на "своих" и "чужих", — сказал министр.

По его мнению, главным инструментом принуждения государств к участию в таких коалициях являются экономические санкции. Давление экономическое дополняется провоцированием военных конфликтов и дезинформацией населения.

Шойгу отметил, что проблема формирования глобальных коалиций остро стоит в Юго-Восточной Азии. Странам этого региона навязывают структуры, аналогичные НАТО.

Российская поддержка Латинской Америки

Министр обороны заявил, что страны Латинской Америки пользуются помощью России для борьбы с терроризмом и цветными революциями. В пример Шойгу привёл Кубу, Никарагуа и Венесуэлу.

"У нас исторически сложились партнерские отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и другими странами. Российская поддержка в сегодняшних условиях как никогда востребована", — заявил Шойгу.

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Автор: Артём Пермяков
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