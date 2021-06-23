Минобороны РФ сделало заявление по провокации эсминцем в Чёрном море

Министерство обороны России выступил с обращением к Великобритании с призывом провести расследование инцидента с кораблём HMS Defender. В заявлении говорится, что это необходимо для недопущения подобных случаев в будущем.

В минобороны РФ заявили, что действия эсминца рассматриваются как грубое нарушение конвенции ООН.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что британский корабль зашёл в российский воды на 3 км. После этого корабли ЧФ и самолёт Су-24М произвели предупредительные выстрелы в сторону "Дефендера". Корабль покинул воды.

По заявлению ВМС Великобритании, "Дефендер" совершил проход по "украинским территориальным водам", а стрельбы с российский стороны и вовсе не было.