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Минобороны РФ сделало заявление по провокации эсминцем в Чёрном море

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны России выступил с обращением к Великобритании с призывом провести расследование инцидента с кораблём HMS Defender. В заявлении говорится, что это необходимо для недопущения подобных случаев в будущем.

Минобороны РФ сделало заявление по провокации эсминцем в Чёрном море

В минобороны РФ заявили, что действия эсминца рассматриваются как грубое нарушение конвенции ООН.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что британский корабль зашёл в российский воды на 3 км. После этого корабли ЧФ и самолёт Су-24М произвели предупредительные выстрелы в сторону "Дефендера". Корабль покинул воды.

По заявлению ВМС Великобритании, "Дефендер" совершил проход по "украинским территориальным водам", а стрельбы с российский стороны и вовсе не было.

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Автор: Артём Пермяков
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