Министерство обороны России выступил с обращением к Великобритании с призывом провести расследование инцидента с кораблём HMS Defender. В заявлении говорится, что это необходимо для недопущения подобных случаев в будущем.
В минобороны РФ заявили, что действия эсминца рассматриваются как грубое нарушение конвенции ООН.
"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что британский корабль зашёл в российский воды на 3 км. После этого корабли ЧФ и самолёт Су-24М произвели предупредительные выстрелы в сторону "Дефендера". Корабль покинул воды.
По заявлению ВМС Великобритании, "Дефендер" совершил проход по "украинским территориальным водам", а стрельбы с российский стороны и вовсе не было.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.