В Симферополе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины

Житель Симферополя задержан ФСБ за сбор сведений о полётах военной авиации в Крыму. Гражданин России в течение длительного времени при помощи спецсредств получал информацию о действиях российских военных и передавал её на Украину.

"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", — сообщает ЦОС ФСБ.

Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК РФ ("государственная измена").