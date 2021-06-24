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В Симферополе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины

Силовые структуры » ФСБ

Житель Симферополя задержан ФСБ за сбор сведений о полётах военной авиации в Крыму. Гражданин России в течение длительного времени при помощи спецсредств получал информацию о действиях российских военных и передавал её на Украину.

"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", — сообщает ЦОС ФСБ.

Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК РФ ("государственная измена").

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Михайлов
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