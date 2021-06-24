Главком ВМФ рассказал о действиях военных в инциденте с эсминцем Defender

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов оценил действия российских военных во время инцидента с эсминцем HMS Defender в Чёрном море. 23 июня корабль британских ВМС вошёл в территориальные воды России возле Севастополя, получив в ответ предупредительные выстрелы.
По словам Евменова, флот действовал так, чтобы не допустить развития провокации, устроенной Великобритании. Он также положительно оценил действия авиации.
"Естественно, авиация находилась в повышенной готовности, как только получила приказ, выполнила задачу. Корабль отвернул", — заявил Евменов журналистам на Х Международном военно-морском салоне в Петербурге.
Евменов отметил, что провокация Великобритании была спланирована заранее. Главком отметил, что британцы не могли не знать, что нарушают государственную границу России.
"Пограничный корабль выходил с ними на связь, доводил им информацию, что они находились вблизи государственной границы", — сказал Евменов.
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