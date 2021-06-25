Автомобили министерства обороны России попали в ДТП на трассе "Таварида" в Крыму. Происшествие произошло по пути из Симферополя в Керчь, около села Льговское.
В МВД предупредили о затруднении движения на этом участке дороги и призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим. О причинах ДТП не сообщается.
В аварию попала боевая машина ЗРК "Оса", которую на жёсткой сцепке везла ремонтная машина РЭМ-КЛ, сообщает "Крыминформ".
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