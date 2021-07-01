ФСБ предотвратила одновременные теракты в Москве и Астрахани

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Члены террористической организации "Исламское государство"* планировали устроить массовые убийства с применением огнестрельного и холодного оружия одновременно в двух городах.

По сообщению ЦОС ФСБ, организатор теракта в Астраханской области при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Участник ИГ* в Москве задержан.

"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области", — говорится в сообщении.

При обыске в местах проживания террористов обнаружены:

автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы;

граната "Ф-1";

религиозно-экстремистская литература.

* Террористическая организация, запрещенная в России