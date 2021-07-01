ФСБ предотвратила одновременные теракты в Москве и Астрахани

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Члены террористической организации "Исламское государство"* планировали устроить массовые убийства с применением огнестрельного и холодного оружия одновременно в двух городах.
По сообщению ЦОС ФСБ, организатор теракта в Астраханской области при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Участник ИГ* в Москве задержан.
"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области", — говорится в сообщении.
При обыске в местах проживания террористов обнаружены:
* Террористическая организация, запрещенная в России
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