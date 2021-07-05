Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"

Вывод американских войск из Афганистана можно назвать ещё одной "подставой" для России. В результате такого хода проблемы могут возникнуть сначала в соседних республиках, а потом и на российской территории.

"Если говорить откровенно": что ждёт Россию

О ситуации рассказал для "Радио 1" президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник Сергей Гончаров. Дело в том, что для противостояния представителям "Талибана"* у соседних с РФ республик не хватит ни политических, ни военных сил.

"Если говорить откровенно, то мы сегодня имеем очень большие проблемы после вывода американских войск и их союзников из Афганистана. Американцы, как и всегда, делают это не случайно, это очередная подстава для России. Я думаю, что "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ) в ближайшее время захватит власть, и наши южные границы, а также соседние республики окажутся в большой опасности, что перейдёт к нам", — считает Гончаров.

Так что России, отметил эксперт, "предстоят тяжёлые времена". В том числе потому, что к талибам постепенно примыкают остатки "ИГ"**. Их удалось разбить в Сирии, но влияние они не потеряли.

"Я думаю, что России предстоят тяжёлые времена. Я думаю, что теракты на территории России не прекратятся", — сказал Гончаров.

*Террористическая организация, запрещённая в России

**Террористическая организация, запрещённая в России

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