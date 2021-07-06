Токио переживает: манёвры России могут затронуть японскую ИЭЗ

Действия российских военных около Японии остаются под пристальным наблюдением Токио. В частности, намеченные Россией на июль ракетные стрельбы вызвали у Токио желание напомнить о своей исключительной экономической зоне.

"Мы пристально следим за передвижениями российских военных кораблей вблизи нашей страны. По данным нашей разведки, Россия 7-9 июля планирует провести ракетные стрельбы в акватории Японского моря. Эти манёвры могут затронуть исключительную экономическую зону [ИЭЗ] Японии в этом регионе", — высказался на брифинге генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

В связи с этим, отметил он, по дипломатическим каналам россияне получили представление следующего толка: Япония надеется, что в ходе стрельб будет обеспечена "безопасность японского судоходства" в вышеуказанной зоне.

Напомним, что ранее проведённые в районе Курил российские учения также вызвали реакцию Токио: Москва получила ноту протеста.

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