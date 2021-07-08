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В польском порту появилась тяжёлая военная техника США

Силовые структуры

Новости из Польши: в порту города Гданьска появилась тяжёлая военная техника США. Она была доставлена 8 июля в рамках процедуры ротации войск Штатов на польской территории.

В польском порту появилась тяжёлая военная техника США

Подробности передаёт Polskie Radio, уточняется, что техника предназначена для двух подразделений:

  • Devil Brigade (бронетанковая бригада);
  • Big Red One (пехотная дивизия).

Напомним, что вышеназванные подразделения должны обеспечивать безопасность страны и реагировать также в случае угроз в странах Центральной и Восточной Европы. Техника регулярно ротируется с 2017 года, под ротацию попадает также и боевая авиация.

Напомним, что ранее Варшава и Вашингтон усилили военное сотрудничество: в августе 2020 года был подписан документ, согласно которому на польские территории прибудут 1000 военнослужащих США.

"[Этот шаг] усиливает гарантию того, что наши солдаты в случае угрозы — для Польши или для США — встанут плечом к плечу", — сообщил на церемонии подписания польский президент Анджей Дуда, цитату приводит TVN24.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Александр Артамонов
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