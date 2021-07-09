Болгарский генерал: Россия и НАТО на волосок от войны

Международные учения "Морской бриз", приходящиеся странами НАТО в Черном море — попытка помешать России сделать его "русским". С этой же целью значительно увеличено военное присутствие крупных морских сил Североатлантического альянса в регионе.

Так в интервью порталу Dir прокомментировал напряженную ситуацию в Черном море болгарский бригадный генерал Валентин Цанков, предупредив о риске столкновения между Россией и НАТО.

По его словам, там, где одна сторона проводит свои учения, а другой приходится напряженно контролировать ее действия, одновременно "тренируя свои силы для борьбы", ситуация слишком близка к реальным боевым действиям.

"Напряжение там (в Черном море) усилилось в разы после откровенной провокации британского миноносца — русские же искренне считают тот район своими территориальными водами. И наглядно показали: для их защиты готовы стрелять. Нам повезло, что все закончилось после предупредительных выстрелов. Это была спланированная проверка на готовность России — в политическом и военном смыслах — реагировать. Жесткий ответ в данном случае — доказательств того, что Россия не собирается прислушиваться к мнению НАТО по Крыму. Напротив, она готова вступить в открытый военный конфликт, если понадобится", — сказал генерал.

Валентин Цанков особо подчеркнул, что необходимо понимать, "насколько тонок лед, по которому ходили" и что в отношениях Россия — НАТО настал предел, за которым может уже грянуть масштабный военный конфликт.

Чей Крым?

Крым

Неожиданный ответ дал НАТОвский генерал (Болгария — член альянса с 2004 года) на сакраментальный вопрос:

"Для НАТО в Крым — это Украина, но на самом деле это российская территория. Украина считает Крым к своей территории, но в России его де-факто — после референдума о присоединении, и де-юре — согласно своим собственным законам, считают своим. И не ожидайте, что этот вопрос будет решен. Крым останется русским, всегда будет российским, независимо от тяжелых штрафов, наложенных Западом. Ради него Москва готова нажать на курок".

По мнению болгарского военного, в политическом и военно-стратегическом плане обстановка в Черном море сегодня очень напоминает период 1939–1941, когда Германия и СССР имели общую границу:

"Осталось только Украине получить статус "глобального партнёра", и пресловутая общая граница НАТО-Россия появится. А это — мы знаем из истории — кратчайший путь к войне".

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