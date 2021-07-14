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США не дали России гарантий ненападения

Силовые структуры

В заявлении по итогам саммита в Женеве Россия предлагала особо отметить недопустимость любой войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Однако американская делегация на это не согласилась.

США не дали России гарантий ненападения

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российских представителей в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, делегация РФ на переговорах в Женева предлагала отметить в заявлении президентом двух стран констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами".

Однако в итоге стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".

Как отметили в российской делегации на заседании Совета глав МИД стран ШОС, в ходе переговоров в Женеве российские представители выразили надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом прошли в Женеве 16 июня. По итогам было сделано совместное заявление лидеров двух стран по стратегической стабильности.

В нем была подтверждена приверженность принципу, "согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Было подчеркнуто, что для недопущения развязывания ядерной войны в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Как было сказано в заявлении, "посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Александр Артамонов
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