Киев поможет Браззавилю, отправив 40 миротворцев

Необычное решение Киева: украинские миротворцы отправятся на помощь Браззавилю. Указ об этом уже представлен на официальном сайте украинского лидера.

В документе (указе президента Украины №297) представлены и причины отправки: оказывается, Украина — страна-участница одной из миссий ООН.

"Участие Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности", — объясняют в документе.

Планируется отправка 40 миротворцев, которых наберут из двух "подгрупп":

20 человек представят ВСУ;

20 человек представят Национальную полицию и Национальную гвардию.

Кабинету Министров страны поручено принять все нужные меры для выполнения президентского указа.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", — то есть с 15 июля, сообщает сайт президента.

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