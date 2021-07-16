В Томской области 16 июля самолет Ан-28 совершил жесткую посадку. Сейчас 12 пассажиров из села Бакчар в Томск сопровождают на вертолете Ми-8. Остальных людей доставят в город на автобусе. Об этом рассказала пресс-служба МЧС РФ.
В самолете летели 19 человек, никто из них сильно не пострадал. Пилот подтвердил, что у воздушного судна отказали двигатели. Возбуждено уголовное дело.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что самолеты в регионах РФ сильно нуждаются в обновлении.
Шестого июля этого года на Камчатке произошла авиакатастрофа с Ан-26. Погибли все люди на борту — 26 человек.
Глава Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов Ан-28 за профессионализм. Об этом написано на сайте администрации. Заместитель губернатора сообщил, что пострадавшие получат все страховые выплаты.
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