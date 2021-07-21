Глава Ростеха Сергей Чемезов и конструктор Михаил Стрелец рассказали об одной из главных новинок российской военной авиации.
Речь идет о легком тактическом самолете Checkmate, что в переводе с английского означает "Шах и мат". Истребитель может вести огонь по шести целям одновременно. Также Checkmate можно модифицировать, оборудовав радаром с активной фазированной антенной решеткой, что повысит эффективность его боевых параметров.
"Легкая "конница", способная делать неожиданные ходы и решать ход партии" - именно так охарактеризовал Chekmate Сергей Чемезов, отвечая на вопросы РИА.
Впервые широкой публике и членам правительства России, в том числе и президенту Владимиру Путину, истребитель был представлен в рамках авиакосмического салона МАКС-2021.
Россия планирует крупный экспорт самолетов Chekmate по стоимости от 25 до 30 млн долларов. Среди других представителей мирового ассортимента военных истребителей он будет конкурировать с китайскими моделями пятого поколения.
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