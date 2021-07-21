В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram

В Казахстане сотрудники Службы реагирования на компьютерные инциденты выявили персональную информацию 744 тысяч пользователей Telegram в свободном доступе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В файле нашли имена и фамилии, номера, описания "о себе". Автор канала, на котором обнаружили базу, заявил, что она принадлежит "Глазу Бога". Эта платформа позволяет получить личную информацию по запросу.

Спецслужба напомнила людям о кибергигиене.

Ранее "Сбер" предложил сажать на восемь лет за утечку данных. Специалисты разработали и направили в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за раскрытие банковской тайны. Кроме того, Сбербанк поделился идеей наказывать запретом на финансовую деятельность на срок до пяти лет и проработать вопрос об ужесточении наказания для руководителей финансовых организаций.

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