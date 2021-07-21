Президент Афганистана заявил о глубоких связях талибов с Аль-Каидой*

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что террористическая и запрещённая в России организация "Талибан"* сотрудничает с такими же радикальными и тоже запрещёнными в РФ движениями, как "Аль-Каида"*, "Лашкар-э-тайба"*, "Джейш-э-Мохаммад"*. Слова президента цитировал телеканал Tolo News.

Агентство Bakhtar ссылается на командиров афганской армии и сообщает, что "Аль-Каида"* обучает боевиков "Талибана"*.

Талибы захватили большую часть Афганистана, из-за чего в Центральной Азии может произойти масштабный конфликт, в котором окажется и Россия. Таким прогнозом поделился журналист Дмитрий Гордон.

По мнению аналитика Pravda. Ru Дарьи Митиной сесть за стол переговоров с военными "Талибана"* невозможно.

*Организации, запрещённые в России.

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