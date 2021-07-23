В Петербурге раскрыли убийство 10-летней давности через фото в социальных сетях

Петербургские следователи нашли убийцу женщины через 10 лет благодаря снимкам из соцсетей. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус.

Он сообщил, что от преступления осталось только изображение потенциального преступника. Так как улик больше не обнаружили, расследование приостановили. Через 10 лет сотрудники с помощью новых программ сравнили снимок с изображениями в социальных сетях. Предполагаемый убийца нашёлся из-за публикаций своего изображения.

Следователи продолжают анализировать старые уголовные дела с помощью новых технологий.

Ранее под Костромой задержали маньяка, жертвами которого стали 25 девочек. Он два года состоял в интимной переписке с несовершеннолетними. Преступник путём уговоров получал от них фотографии и видео, после чего угрожал опубликовать их в Сети, если ему не заплатят от 300 до 5000 рублей. Он пользовался аккаунтами под вымышленными именами.

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