В Сирии сорван третий за неделю удар израильскими ракетами по Дамаску

Сирийские военные перехватили еще две ракеты, выпущенные израильскими истребителями по пригороду Дамаска Сет-Зайнаб в минувшие выходные, сорвав третий авиаудар за неделю с использованием российских систем ПВО.

"Авиаудар был нанесен из-за пределов сирийского воздушного пространства около 5:40 утра в воскресенье, когда два израильских самолета F-16 выпустили две управляемые ракеты по неустановленным объектам в городе Сет (Сайида) Зайнаб примерно в 10 км к югу от Дамаска. Сирийские подразделения ПВО, оснащенные российскими комплексами "Бук — М2Е", успешно перехватили оба из них", — сообщил на ежедневном брифинге руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулит.

Напомним, что в ночь на среду два израильских истребителя F-16 выпустили четыре управляемые ракеты из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хомс. Все они были сбиты, в том числе с помощью российских "Бук-М2С".

В ночь на понедельник четыре израильских самолета проникли в воздушное пространство Сирии через район Ат-Танф на иорданской границе, контролируемый американскими военными, и выпустили восемь ракет по провинции Алеппо. Семь из них, как сообщается, были сбиты системами "Бук-М2" и "Панцирь-С", а остальные нанесли удар по научно-исследовательскому объекту в городе Сафира.