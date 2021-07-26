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ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники ФСБ ликвидировали на территории России 32 нелегальных мастерских, в которых модернизировали оружие и производили боеприпасы.

ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ

В Федеральной службе безопасности сообщили, что в июле 2021 года сотрудники ведомства при содействии полицейских прошли по адресам подпольных оружейников в столице и более чем в двух десятках российских регионов.

При этом силовики изъяли свыше 270 единиц иностранного и российского оружия. В нелегальных мастерских нашли американский гранатомет, четыре пулемета, произведенных в разных странах, более 120 винтовок, карабинов и ружей, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, свыше сотни револьверов и пистолетов.

Кроме того, обнаружены взрыватели и глушители, более 400 снарядов и мин, десятки тысяч разных патронов, свыше центнера взрывчатки, 65 гранат.

К работе нелегальных ружейных мастерских оказались причастны 45 человек.

По данным правоохранителей, злоумышленники торговали оружием в Сети. Покупатели оплачивали незаконный товар, используя платежные системы, а получали его в посылках и через компании, занимающиеся доставкой грузов.

В ФСБ отмечают, что ответственность за участие в незаконном обороте оружия в России усилена с июля 2021 года. Поэтому деятельность выявленных подпольных оружейников будут оценивать уже с учетом новых изменений в Уголовном кодексе.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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