Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полгода

Московский суд лишил водительских прав на полгода блогера Гусейна Гасанова. Его остановили за рулём Lamborghini Urus. Во время проверки документов работники ДПС заподозрили Гусейна Гасанова в алкогольном опьянении. Он отказался от медицинской проверки.

Суд назначил Гусейну Гасанову штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на полгода.

Гусейн Гасанов — автор ютуб-канала с пранками. Среди участников его розыгрышей:

Николай Соболев,

Дима Масленников,

Натан,

Анна Семенович,

Клава Кока,

Сергей Дружко,

Марьяна Ро,

Оля Серябкина,

Екатерина Варнава.

Ранее блогер Эдвард Бил после известной аварии избежал заключения и получил два года ограничения свободы. Он раскаялся и компенсировал лечение пострадавшей женщине. Назначенный Эдварду Билу режим предполагает, что человек не может покидать место проживания с восьми вечера до восьми утра, выезжать из Москвы и области.

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