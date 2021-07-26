Московский суд лишил водительских прав на полгода блогера Гусейна Гасанова. Его остановили за рулём Lamborghini Urus. Во время проверки документов работники ДПС заподозрили Гусейна Гасанова в алкогольном опьянении. Он отказался от медицинской проверки.
Суд назначил Гусейну Гасанову штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на полгода.
Гусейн Гасанов — автор ютуб-канала с пранками. Среди участников его розыгрышей:
Ранее блогер Эдвард Бил после известной аварии избежал заключения и получил два года ограничения свободы. Он раскаялся и компенсировал лечение пострадавшей женщине. Назначенный Эдварду Билу режим предполагает, что человек не может покидать место проживания с восьми вечера до восьми утра, выезжать из Москвы и области.
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