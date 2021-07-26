СУКС по Ивановской области сообщил, что в суд направили уголовное дело женщины, которая одновременно избавила своего ребёнка и снимала это на камеру.
Ролик обнаружили пользователи "ВКонтакте". Женщина таскала трёхлетнюю дочку за волосы, называла её "твариной", била головой об пол. Ведомство сообщило, что причина преступления — ревность, женщина нашла переписку мужа с другой.
Обвиняемой грозит около трёх лет лишения свободы.
Ранее под Смоленском задержали отца, который побил дочь из-за плача. Видео издевательств тоже нашли в Сети. По словам жены, муж часто выпивал и бил её, но до этого момента не трогал детей.
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