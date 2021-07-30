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Россия и Китай проведут совместные военные учения

Силовые структуры » Министерство обороны

Российско-китайские военные учения "Взаимодействие-2021" пройдут на полигоне Цинтоньсиа, принадлежащем сухопутным войскам Народно-освободительной армии Китая и расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Россия и Китай проведут совместные военные учения

Со стороны России примут участие подразделения Восточного военного округа. Численность задействованной группировки пока не называется.

В Минобороны России сообщили, что в учениях будут задействованы боевые самолеты, артиллерийские орудия и бронеавтомобили. За эти маневры будет отвечать совместное командование российского и китайского контингентов.

Также в российском военном ведомстве отметили, что учения направлены на укрепление и развитие российско-китайских отношений и расширение военного сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран, а также на демонстрацию решимости вместе бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность в регионе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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