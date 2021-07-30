Россия и Китай проведут совместные военные учения

Российско-китайские военные учения "Взаимодействие-2021" пройдут на полигоне Цинтоньсиа, принадлежащем сухопутным войскам Народно-освободительной армии Китая и расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Со стороны России примут участие подразделения Восточного военного округа. Численность задействованной группировки пока не называется.
В Минобороны России сообщили, что в учениях будут задействованы боевые самолеты, артиллерийские орудия и бронеавтомобили. За эти маневры будет отвечать совместное командование российского и китайского контингентов.
Также в российском военном ведомстве отметили, что учения направлены на укрепление и развитие российско-китайских отношений и расширение военного сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран, а также на демонстрацию решимости вместе бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность в регионе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.