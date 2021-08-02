День ВДВ: поздравление Владимира Путина

Россия празднует День ВДВ: 2 августа 1930 года было успешно осуществлено первое десантирование 12 парашютистов-добровольцев 11-й авиабригады.

С поздравлением выступил Владимир Путин: президент РФ обратился как к ветеранам, так и к личному составу данного рода войск. Он напомнил, что десантники грамотно и мужественно действовали и действуют в самых сложных ситуациях.

"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", — указано в сообщении на сайте Кремля.

Сегодняшнее поколение, продолжил президент, гордится историей ВДВ. А российский народ знает:

"… вы никогда не подведёте, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны".