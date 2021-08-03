Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться

Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин пролил свет на мрачный мир шпионажа, нарисовав неприглядную картину предательства и дезинформации, пронизывающую целый ряд геополитических проблем.

Выступая в программе Владимира Соловьева, Нарышкин заявил, что отношения с США все еще напряжены, несмотря на проблеск надежды на оттепель:

"Мы понимаем, что усилиями американской и западной элит и средств массовой информации Россия в значительной степени демонизируется”, — сказал он.

Руководитель СВР отметил, что президент Джо Байден оказался мишенью критики за "предательство национальных интересов” только за то, что встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и не ввел новых жестких санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

По его словам, это свидетельствует о том, что антироссийские настроения будут держаться в Вашингтоне независимо от того, кто находится в Белом доме:

"Нам просто придётся жить с этим", — констатировал он.

Впрочем — Нарышкин это особо подчеркивает — его коллеги — сотрудники американской разведки, заслуживают уважения, поскольку "ЦРУ входит в первую тройку самых мощных и эффективных разведывательных служб мира”.

При этом, по его словам, в сотрудничестве с разного рода шпионскими агентствами, ЦРУ часто "используют нечестные методы. И информация, которая выбрасывается в таких случаях, ложная, непроверенная, она имеет свои цели… И объективность здесь ни при чём".

Скоро мы в этом убедимся

Глава СВР также заявил, что общероссийские выборы в России, которые должны состояться в сентябре, могут стать — и почти наверняка станут — объектом вмешательства. По его словам, "противники страны готовятся в полную силу”, но силовые структуры уже знают, "по каким районам будет нанесен удар".

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