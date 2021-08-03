EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Глава Beyond Meat хочет обложить мясо налогом
Кардиологи предупредили о риске сердечного приступа после COVID-19
Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри
Михаил Горбачёв назвал два фактора, уничтоживших СССР
Директор МакSим сообщила об улучшении в состоянии звезды
США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата
"Хватит только на бутылку": Соседов назвал сумму гонорара помощника Лещенко
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться

Силовые структуры » ФСБ

Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин пролил свет на мрачный мир шпионажа, нарисовав неприглядную картину предательства и дезинформации, пронизывающую целый ряд геополитических проблем.

Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться

Выступая в программе Владимира Соловьева, Нарышкин заявил, что отношения с США все еще напряжены, несмотря на проблеск надежды на оттепель:

"Мы понимаем, что усилиями американской и западной элит и средств массовой информации Россия в значительной степени демонизируется”, — сказал он.

Руководитель СВР отметил, что президент Джо Байден оказался мишенью критики за "предательство национальных интересов” только за то, что встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и не ввел новых жестких санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

По его словам, это свидетельствует о том, что антироссийские настроения будут держаться в Вашингтоне независимо от того, кто находится в Белом доме:

"Нам просто придётся жить с этим", — констатировал он.

Впрочем — Нарышкин это особо подчеркивает — его коллеги — сотрудники американской разведки, заслуживают уважения, поскольку "ЦРУ входит в первую тройку самых мощных и эффективных разведывательных служб мира”.

При этом, по его словам, в сотрудничестве с разного рода шпионскими агентствами, ЦРУ часто "используют нечестные методы. И информация, которая выбрасывается в таких случаях, ложная, непроверенная, она имеет свои цели… И объективность здесь ни при чём".

Скоро мы в этом убедимся

Глава СВР также заявил, что общероссийские выборы в России, которые должны состояться в сентябре, могут стать — и почти наверняка станут — объектом вмешательства. По его словам, "противники страны готовятся в полную силу”, но силовые структуры уже знают, "по каким районам будет нанесен удар".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Глава СВР Сергей Нарышкин | О Путине, Байдене, предателях, отправлении Навального и ЦРУ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Крупнейшая в мире плавучая солнечная ферма будет построена в Индонезии
Интеллект ребенка зависит от того, что он ест
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Военный эксперт: у России очень хорошие позиции в области вертолетостроения
Глава Beyond Meat хочет обложить мясо налогом
Кардиологи предупредили о риске сердечного приступа после COVID-19
Певица Ирина Грибулина: я начала выступать как вундеркинд
Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри
Михаил Горбачёв назвал два фактора, уничтоживших СССР
Директор МакSим сообщила об улучшении в состоянии звезды
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Мир. Новости мира
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Крымчане рассказали, чем отличаются российские и украинские туристы
Туризм
Крымчане рассказали, чем отличаются российские и украинские туристы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников