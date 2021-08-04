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ВМС США впервые развернули истребители-бомбардировщики F-35C

Силовые структуры » Министерство обороны

ВМС США впервые развернули истребители-бомбардировщики F-35C пятого поколения.

ВМС США впервые развернули истребители-бомбардировщики F-35C

Американский авианосец USS Carl Vinson отплыл из Сан-Диего, взяв с собой первую боевую эскадрилью истребителей-невидимок F-35C Lightning II Военно-Морского Флота.

По данным ВМС США, речь идет о первом размещении на авианосце этих истребителей пятого поколения. Сообщается, что в состав воздушного крыла ударной группы авианосца Carl Vinson входят как Super Hornets F четвертого поколения, так и более современные F-35C, которые будут развернуты за рубежом.

В отличие от F-35A ВВС (традиционный взлет и посадка) и F-35B Корпуса морской пехоты (вертикальная посадка и короткий взлет), которые будут эксплуатироваться с палуб десантных кораблей, версия C предназначена для работы с авианосцев ВМФ.

Этот истребитель может нести больше топлива и предназначен для катапультных запусков с авианосцев и посадок с помощью тормозной системы.

Не уточняется, где будут размещены группы атаки авианосца Carl Vinson. Отмечается только, что развертывание осуществляется "в поддержку операции по безопасности на море global" —фраза, которая обычно у американских военных означает развертывание в Южно-Китайском море.

Кроме того, военные корабли с базами на западном побережье обычно уплывают в воды Индо-Тихого океана, напоминает американский портал Navy Times.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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