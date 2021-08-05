ВМС США объявили об успешном проведении первого реального огневого испытания AGM-88G (также называемого AARGM-ER) - противорадиационной управляемой ракеты расширенной дальности.
Командование Военно-морских воздушных систем сообщило, что ракета была запущена с истребителя-бомбардировщика F/а-18E/F Super Hornet и выполнила все цели испытаний.
Основной целью противорадиационной ракеты является уничтожение источников излучения радиоволн (радаров, систем помех и радиопередатчиков), которые являются неотъемлемой частью систем противовоздушной обороны.
Главный подрядчик AGM-88G Northrop Grumman, в свою очередь, опубликовал собственное заявление, в котором указал, что реальное огневое испытание состоялось на три месяца раньше ожидаемого и продемонстрировало "дальние возможности новой конструкции ракет".
В коммюнике ВМС также утверждалось, не вдаваясь в детали проекта, пока засекреченные, что способность ракеты покрывать большие расстояния была подтверждена.
Ранее сообщалось, что AARGM-ER предназначались для уничтожения радаров систем ПВО потенциального противника, таких как российские Pantsir-S1, S-300 и S-400.
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