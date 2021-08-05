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США испытали ракету, способную обходить противоракетные системы РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

ВМС США объявили об успешном проведении первого реального огневого испытания AGM-88G (также называемого AARGM-ER) - противорадиационной управляемой ракеты расширенной дальности.

США испытали ракету, способную обходить противоракетные системы РФ

Командование Военно-морских воздушных систем сообщило, что ракета была запущена с истребителя-бомбардировщика F/а-18E/F Super Hornet и выполнила все цели испытаний.

Основной целью противорадиационной ракеты является уничтожение источников излучения радиоволн (радаров, систем помех и радиопередатчиков), которые являются неотъемлемой частью систем противовоздушной обороны.

Главный подрядчик AGM-88G Northrop Grumman, в свою очередь, опубликовал собственное заявление, в котором указал, что реальное огневое испытание состоялось на три месяца раньше ожидаемого и продемонстрировало "дальние возможности новой конструкции ракет".

В коммюнике ВМС также утверждалось, не вдаваясь в детали проекта, пока засекреченные, что способность ракеты покрывать большие расстояния была подтверждена.

Ранее сообщалось, что AARGM-ER предназначались для уничтожения радаров систем ПВО потенциального противника, таких как российские Pantsir-S1, S-300 и S-400.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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