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Сергей Шойгу: "Центры подрывной пропаганды созданы в Варшаве, Риге и Таллине"

Силовые структуры

Центры, где готовят специалистов для ведения подрывной информационной работы в РФ, созданы в Польше, Латвии и Эстонии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу: "Центры подрывной пропаганды созданы в Варшаве, Риге и Таллине"

Как рассказал глава Минобороны во время встречи с работниками Красноярского машиностроительного завода, в настоящее время центры подрывной пропаганды действуют в Варшаве, Риге и Таллине

По словам Сергея Шойгу, в центрах проходят подготовку в том числе и граждане России. Кроме того, там занимаются созданием "информационного оружия", которое потом распространяют в РФ, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны пояснил, что западные центры в ходе мониторинга интернета находят тех, "кто ничего хорошего не пишет", и зовут их сотрудничать за стипендии.  По сведениям Сергея Шойгу, ежеквартально таким образом отбираются десятки людей.

При этом в России, как заявил министр обороны, нет ни одного подобного центра, где занимались бы подготовкой специалистов по информационным атакам.  

«Мы не готовим таких специалистов», - сказал Сергей Шойгу.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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