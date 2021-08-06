Центры, где готовят специалистов для ведения подрывной информационной работы в РФ, созданы в Польше, Латвии и Эстонии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Как рассказал глава Минобороны во время встречи с работниками Красноярского машиностроительного завода, в настоящее время центры подрывной пропаганды действуют в Варшаве, Риге и Таллине.
По словам Сергея Шойгу, в центрах проходят подготовку в том числе и граждане России. Кроме того, там занимаются созданием "информационного оружия", которое потом распространяют в РФ, сообщает ТАСС.
Глава Минобороны пояснил, что западные центры в ходе мониторинга интернета находят тех, "кто ничего хорошего не пишет", и зовут их сотрудничать за стипендии. По сведениям Сергея Шойгу, ежеквартально таким образом отбираются десятки людей.
При этом в России, как заявил министр обороны, нет ни одного подобного центра, где занимались бы подготовкой специалистов по информационным атакам.
«Мы не готовим таких специалистов», - сказал Сергей Шойгу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.