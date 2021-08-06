МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке беглеца из ИВС

Министерство внутренних дел России готово выплатить один миллион рублей тому, кто поможет поймать арестанта Александра Мавриди, который сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Мужчина обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

"Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — сообщается на сайте МВД.

В пятницу, 6 августа Мавриди сбежал из ИВС в Истре вместе с четырьмя другими арестантами, которые обвиняются в краже.

Полиция гарантирует конфиденциальность и безопасность лицам, которые предоставят информацию о местонахождении Александра Мавриди. Если эти данные приведут к задержанию беглеца, то информатор получит один миллион рублей

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что побег из изолятора был организован ради одного арестанта — Мавриди, которого теперь попытаются спрятать или ликвидировать его подельники. Не исключено, что его попытаются вывезти его из страны.

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