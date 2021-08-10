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"Яд в пищу и воду": ФСБ рассекретила планы Японии по борьбе с СССР

Силовые структуры » ФСБ

Япония готовилась к войне против Советского Союза после того, как обе страны подписали пакт о нейтралитете в апреле 1941 года. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные в понедельник Федеральной службой безопасности России.

В частности, стенографическая запись, приведенная РИА Новости, показывает, что в июне 1942 года Центральный Комитет обороны Японии обсуждал на совещании применение ядов в диверсиях против красноармейцев "в случае проникновения Советов на их территорию".

"Например, вы можете заманить пять или шесть врагов и накормить их отравленными пирожками или отравить колодец. Я считаю, что такие операции нужно уметь проводить уже с мирного времени, особенно колонистам", — отметил один из членов комитета по фамилии Нагамото.

Согласно реестру, члены комитета предпочли не упоминать об использовании ядов в официальных документах, выбрав вместо этого выражение " все возможные меры против незаметного проникновения десантников".

 

"Это немного неудобно. Нельзя писать, что мы это сделаем. [ … ] Я прошу Вас принять [ … ] понятие "все меры", — сказал Катакура, старший секретарь комитета.

План предусматривал, что диверсии с отравленной пищей и колодцами должны были проводиться местными властями, полицией и жандармерией. Катакура предупредил, что эта стратегия может привести к большому количеству погибших среди гражданского населения:

"Если мы не продумаем все заранее, это станет суицидальной мерой", — предупредил чиновник.

Подготовка диверсантов

Среди других рассекреченных документов выделяется план тренировок в 1943 году Квантунской армии-крупнейшего японского военного корпуса, дислоцированного в Корее и северо-восточном Китае.

Из него следует, что одной из целей плана было "укрепление непримиримого антисоветского и антикоммунистического духа". Среди компетенций, которые должны были приобрести солдаты, были "уничтожение железнодорожных путей, телеграфных и телефонных линий", а также таких объектов, как аэродромы. Они также изучали "проникновение в населенные пункты и организацию там пожаров и беспорядков".

Напомним, в 1938 и 1939 годах СССР и Япония столкнулись в двух битвах — на озере Хасан и на Джалджин-Голе-в рамках необъявленной пограничной войны.

27 сентября 1940 года сближение Токио с нацистской Германией и фашистской Италией было воплощено в так называемом Пакте Оси, который установил военный союз между тремя государствами. Однако во время Второй мировой войны Япония не объявила войну Советскому Союзу, вместо этого сосредоточившись на битвах в Тихом океане.

9 августа 1945 года в соответствии с решением, принятым на Ялтинской конференции лидеров СССР, США и Великобритании, советские войска начали наступление на маньчжурское государство Японии в континентальной Азии. Квантунская армия была разбита примерно через две недели Красной армией, которой удалось освободить Северо-Западный Китай и Северную Корею, а также Южный Сахалин и Курильские острова.

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ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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