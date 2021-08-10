Российский танк назвали "бронированным убийцей" в США

Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-90С "бронированным убийцей" (armored killer).

В статье на сайте издания говорится, что модифицированный Т-90С стал одним из наиболее успешных экспортных продуктов российского ОПК.

Танк, который был результатом глубокой модернизации Т-72, приняли на вооружение в 1992 году. Машина, получившая название Т-90, весила 48 тонн, разгонялась до 60 километров в час и могла преодолеть 550 километров без дозаправки.

Впоследствии танк неоднократно серьёзно модифицировался. На него устанавливали более мощные двигатели, усовершенствовали бортовую электронику и вооружение. Машина получила броню из композитных сплавов. Танк оснастили комплексом динамической защиты "Контакт-5" и системой оптико-электронного противодействия "Штора-1".

Вооружение Т-90 включает 125-миллиметровую пушку, которая может стрелять снарядами и управляемыми ракетами, а также спаренные пулемётные установки разных калибров.

По данным издания, на данный момент в российской армии насчитывается около 450 танков Т-90.

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