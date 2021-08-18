Шойгу: Ракета "Циркон", как и "Кинжал", никаких шансов не оставляет

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" в море успешно завершилось. Политик подчеркнул, что у неё отличная дальность и высокая точность. Уже в этом году техникой смогут пользоваться военные.

Гиперзвуковую ракету "Циркон" покажут на форуме "Армия-2021", который пройдёт 22 августа в парке "Патриот" в Подмосковье. Сергей Шойгу сравнил по точности "Циркон" с российской баллистической ракетой "Кинжал", которая действует в воздухе. Министр сказал:

"Никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и "Кинжал". То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль".

Помимо "Циркона" в этом году вооружения пополнят:

самолёт Ил-112В;

парк Ан-124-100;

вертолёты Ми-8АМТШ-ВН;

вертолёт Ми-38.

Сергей Шойгу сообщил, что таким образом современное оружие в Вооружённых силах составит почти 72%.

В интервью Сергей Шойгу рассказал и о целях форума "Армия-2021". В первую очередь это научно-деловые мероприятия, на которых технические специалисты делятся опытом и налаживают связи. Кроме того, на выставке демонстрируют будущим солдатам, "на чём воевать" и "в чём ходить".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.