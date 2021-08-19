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Расходный материал: украинские наёмники пожаловались на службу в "Афгане"

Силовые структуры » Министерство обороны

Бывшие украинские наёмники рассказали, что в Афганистане  к ним относились как к "людям третьего сорта" и  судьба тех, кто там остались незавидна.

Расходный материал: украинские наёмники пожаловались на службу в "Афгане"

Об этом сообщает издание Страна. ua, которому удалось побеседовать с двумя из бывших наёмников. Они заключили контракт с одной из западных частных военных компаний через украинских посредников.

По словам одного из собеседников, "для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий",  и работают они там, " где не работают даже латиноамериканцы".

Это разминирование, диверсионные рейды, арьергардное прикрытие отхода американских "коммандос", сопровождение грузового транспорта в опасные районы.  

По словам наёмника, смертность на таких заданиях высокая, только за последние месяцы в Афганистане "погибли восемь наших ребят". 

Бывший наёмник также отметил, что украинские солдаты из ЧВК фактически на нелегальном положении на Украине, а их вознаграждение в три раза, чем у западных "спецов".

Собеседники "Страны" выразили недоумение, что речь в СМИ идёт только о 12 эвакуированных украинских солдатах, так как в "Афгане с 2016 года до последнего момента работали сотни военных специалистов из ЧВК".  Им не позавидуешь - "американским военным наши наемники вообще по фиг, им безразлично, что будет с какими-то украинцами".

Ранее в Сети появилось видео из Афганистана, на котором солдаты наблюдают за бунтом в афганской тюрьме и комментируют происходящее по-русски и на  суржике.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Александр Артамонов
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