Ветеран "Вымпела" рассказал, как он вместе с коллегами спас учёного из Европы

Ветеран спецподразделения "Вымпел" Валерий Попов рассказал, как сотрудники спасли нашего учёного, которого схватили в Западной Европе.

Вернуть учёного

По словам Валерия Попова, спецслужбы похитили советского специалиста, поскольку тот много знал и был нужен государствам. Он не хотел с ними сотрудничать. С помощью обмана учёного доставили в другую страну. Она была только остановкой, его повезли бы дальше.

"С нашей стороны удалось сделать так, чтобы этот учёный из рук похитителей исчез", — сказал об успешной миссии ветеран.

Опыт ещё пригодится

Ветераны спецподразделения до сих пор не могут рассказывать детали операций. Валерий Попов сообщил, что подобные данные могут помешать провести аналогичную операцию в будущем. Он пояснил:

"Зачем же это раскрывать? А даже одно неосторожное слово о географии, о времени каких-либо событий и сейчас, по прошествии многих лет, способно дать противнику очень многое".

Как и зачем появился "Вымпел"

Сегодня группе "Вымпел" исполнилось 40 лет. Её создали в Советском Союзе 19 августа 1981 года. Инициатива принадлежала начальнику нелегальной разведки Первого главного управления КГБ Юрию Дроздову. Приказ подписал председатель КГБ Юрий Андропов. Сотрудники "Вымпела" поддерживали безопасность граждан за пределами страны.

Ранее журналистам Pravda. Ru ветераны группы спецназа КГБ, а ныне — Управления "В" Центра специального назначения ФСБ РФ рассказывали о своей службе.

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