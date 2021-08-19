Чеченец получил 5 лет колонии за драку с ОМОНом на митинге

Тверской районный суд Москвы приговорил задержанного за драку с сотрудниками ОМОНа студента МГУ Микаила Мархиева (ранее носил имя Сайд-Мухаммад Джумаев) к пяти годам колонии общего режима.

Суд признал подсудимого виновным в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел 23 января на несогласованной акции протеста на Пушкинской площади Москвы. Молодой человек вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. Полицейские задержали его 28 января в Псковской области.

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщала, что Джумаев частично признал вину. Он признался, что у него не было цели травмировать сотрудников правопорядка. Мотивом стало то, что правоохранители на митинге избивали людей дубинками, и молодой человек вмешался, чтобы воспрепятствовать несправедливости.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Джумаев навредил чеченскому народу своими противоправными действиями.

"Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом", — сказал чеченский лидер.

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