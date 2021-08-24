Россия установила новый мировой рекорд на "АрМИ-2021"

Сборная России установила новый мировой рекорд на "АрМИ-2021". Россияне обновили рекорд по преодолению водных преград на автобронетанковой технике.

Мировой рекорд на конкурсе Армейских международных игр установил водитель КАМАЗа старший прапорщик Сергей Телых. Он преодолел трассу в одиночной гонке, которая состоялась в Воронежской области. Новый результат сборной России будет записан в книгу рекордов "АрМИ".

Водителей автобронетанковой техники ждут четыре этапа:

индивидуальная гонка,

гонка танкового батальона МТО — УБ1,

заезд капитанов,

эстафета.

Среди автомобилей представлены модели УАЗ третьего поколения и КАМАЗ.

Соревнования водителей начались с 22 августа в городе Острогожске. Среди фаворитов также сборные Китая, Белоруссии и Узбекистана. В рамках "АрМИ-2021" состоится 34 конкурса, на которых примут участие более пяти тысяч военнослужащих из 42 стран.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.