Минобороны РФ заключило контракты на сумму 500 млрд рублей

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Минобороны заключило 41 госконтракт на поставку 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 миллиардов рублей.

На форуме "Армия-2021" представители оборонного ведомства подписали 41 госконтракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма всех сделок составила 500 миллиардов рублей.

По словам Криворучко, после выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат 1,3 тысяч новых образцов военной техники. Кроме того, будет модернизировано более 150 единиц вооружения.

В прошлом году на этом форуме Министерство обороны заключило контракты на сумму 1,1 триллиона рублей.

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